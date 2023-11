Reklama

Już 3 marca odbędą się krajowe eliminacje do Eurowizji 2018, w których weźmie udział zwyciężczyni ostatniej edycji show "The Voice Of Poland" Marta Gałuszewska. Jakiś czas temu pojawiły się plotki, że na Krajowych Eliminacjach Marta zaprezentuje angielską wersję swojego debiutanckiego singla "Nie mów mi nie". My już mamy ten utwór!

Marta Gałuszewska pojedzie na Eurowizję 2018?

Okazuje się, że utwór Marty Gałuszewskiej można usłyszeć w zapowiedzi nowego show Polsatu "Umów się ze mną. Take me out"! Fani są zachwyceni singlem wokalistki.

Suuuper ????! Zuuupełnie inna bajka po angielsku ????. Czekamy na preselekcje Martusiaaaaaa ????????????

Posłuchajcie:

Podoba się wam angielska wersja utworu Marty? Myślicie, że wygra Krajowe Eliminacje do Eurowizji 2018?

Marta Gałuszewska będzie walczyć podczas Krajowych Eliminacji do Eurowizji 2018

Instagram

Czy to właśnie Marta będzie reprezentować nasz kraj na konkursie?

