Właśnie zakończyła się gala Eska Music Awards 2013 w Szczecinie. Gospodarzami wieczoru byli Ada Fijał i Jankes. Impreza zorganizowana na świeżym powietrzu pomimo deszczu przyciągnęła tysiące fanów muzyki pop. Podczas imprezy nagrodzeni zostaną najlepsi artyści, którzy zyskali największą sympatię słuchaczy Radia Eska. Show otworzył występ Nelly Furtado. Artystka w czerwonej kreacji rozbujała publiczność utworem "Say It Right".

Oto lista nagrodzonych:

Najlepszy hit: Ewelina Lisowska "W Stronę Słońca"

Najlepszy album: LemON "LemON"

Najlepsze wideo: Margaret "Thank You Very Much"

Najlepszy zespół: Enej

Najlepszy debiut: Ewelina Lisowska

Najlepszy artysta w sieci: Ewelina Lisowska

Najlepsza artystka: Sylwia Grzeszczak

Najlepszy artysta: Liber

Nagroda specjalna: Nelly Furtado

