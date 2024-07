EMU Australia to jedna z najpopularniejszych marek obuwniczych na świecie. To właśnie na ich słynnych modelach butów opierają się inne firmy tworząc swoje kolekcje.

Jednak my pozostajemy przy pierwowzorze i z przyjemnością prezentujemy wiosenno-letnie propozycje EMU!



W kolekcji znajdziecie tradycyjne modele słynnych wełnianych kozaczków, ale również ich unowocześnione wersje oraz japonki, klapki, mokasyny i baleriny.



Nam najbardziej podobają się EMU powlekane błyszczącą warstwą, które sprawiają wrażenie skóry, a Wam?



jm

Reklama