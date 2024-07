Emma Watson z pewnością należy do tego grona gwiazd, które niezbyt chętnie opowiadają o swoim życiu prywatnym. Właśnie dlatego, gwiazda kultowego filmu "Harry Potter" dość długo ukrywała przed światem, kim jest jej nowy chłopak. Jak donoszą zagraniczne media Emma Watson już od roku spotyka się z kolegą z Oxfordu, który z pochodzenia jest Polakiem.

Sympatia aktorki to pochodzący z rodziny polskich imigrantów, Will Adamowicz. Para po raz pierwszy pokazała się publicznie na festiwalu Coachella w Kalifornii, gdzie fotoreporterzy uwiecznili szczęśliwą Emmę Watson w objęciach ukochanego. Okazuje się, że nowy chłopak gwiazdy, na co dzień nie ma nic wspólnego ze światem show biznesu, w jakim żyje Emma. Według najnowszych informacji, Will Adamowicz pracował ostatnio m.in w firmie marketingowej. Fajnie razem wyglądają?

fot. dailymail.co.uk