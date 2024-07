Emannuel Macron został zaprzysiężony na prezydenta Francji. Uroczystość odbyła się w niedzielę w Pałacu Elizejskim w Paryżu. Przypomnijmy - Marcon wygrał wybory prezydenckie we Francji z wynikiem 66,1% głosów, pokonując swoją przeciwniczkę, Marine Le Pen. Zobaczcie, jak wyglądało zaprzysiężenie Macrona na prezydenta Francji.

Podczas przemówienia Macron zapowiedział, że odbuduje pozycję Francji na świecie:

Cały świat będzie z uwagą śledzić to, co Francja ma do powiedzenia, ponieważ razem będziemy wychodzić poza nasze lęki i troski. ... Francja zawsze będzie stać po stronie wolności i praw człowieka - mówił Macron.