Emmanuel Macron zaliczył wpadkę przed pogrzebem Elżbiety II?! Wszyscy patrzą na jego buty

Już w poniedziałek, 19 września 2022 roku odbędzie się pogrzeb najdłużej panującej monarchini w historii Wielkiej Brytanii, królowej Elżbiety II. Uroczystości pogrzebowe mają charakter państwowy. Na kilka dni przed planowanym pogrzebem do Londynu zaczęli przybywać przywódcy państw z całego świata m.in. Andrzej Duda z małżonką. Wołodymyr Zełenski również został zaproszony, jednak w jego imieniu pojawiła się Ołena Załenska. Żona prezydenta Ukrainy spotkała się z Kate Middleton. Ołena Załenska przybyła do Londynu. Oddała hołd zmarłej królowej i spotkała się z Kate Middleton Tragiczne informacje o śmierci Królowej Elżbiety II pojawiły się w mediach 8 września . Wiadomość ta wstrząsnęła nie tylko Brytyjczykami, ale także fanami rodziny królewskiej ze wszystkich stron świata. W ciągu ostatnich dni do trumny Elżbiety II ustawiały się ogromne kolejki, a czas oczekiwania na pożegnanie z królową wynosił nawet 30 godzin . Matkę króla Karola III pożegnają również przywódcy oraz monarchowie z całego świata. Wśród zaproszonych gości nie zabraknie m.in. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Francji czy Polski. Do Londynu przyleciała również żona prezydenta Ukrainy, Ołena Załenska. Wołodymyr Załenski z oczywistych względów nie zdecydował się na podróż i został w okupowanej przez Rosjan ojczyźnie. Niedługo po przylocie, Pierwsza Dama Ukrainy udała się do Westminster Hall, by oddać królowej cześć. Zobacz także: Dzieci Williama i Kate pojawiają się na pogrzebie królowej Elżbiety II? Ołena Załenska zaraz po oddaniu hołdu królowej udała się na audiencję u księżnej Kornwalii i Cambridge w Pałacu Buckingham. Kate Middleton oraz żona prezydenta Ukrainy odbyły krótką rozmowę. Obie panie postawiły na stonowane kreacje w czarnym kolorze, ciemne rajstopy oraz...