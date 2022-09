Ujawniono ostatnie słowa Elżbiety II. Wiadomo, co królowa powiedziała przed śmiercią

Książę Harry nie zdążył pożegnać Królowej Elżbiety II przed śmiercią. Śmierć królowej ogłoszono w momencie, gdy wylądował na lotnisku w Aberdeen, oddalonym od zamku Balmoral ok. godzinę drogi. Do szkockiej posiadłości zjechały się wszystkie dzieci Elżbiety II oraz wnuk książę William, gdzie opłakiwali jej odejście. Zobaczcie jak Meghan Markle i książę Harry oddali hołd królowej w dniu jej śmierci. Książę Harry nie zdążył pożegnać Elżbiety II przed śmiercią Królowa Elżbieta II nie żyje. Pałac Buckingham ogłosił druzgocące wieści 8. września 2022 roku, chwilę po godzinie 19:00 czasu polskiego. Znane są już pierwsze szczegóły ostatniego pożegnania Elżbiety II, które zaplanowane zostały na 18. września. Brytyjska monarchini odeszła w zamku Balmoral w otoczeniu rodziny. Książę Harry i Meghan Markle zostali pilnie wezwani do królowej Elżbiety. Wnuk królowej przerwał zaplanowane zajętości podczas pobytu w Europie i ruszył do Szkocji. Nie zdążył jednak dotrzeć do zamku Balmoral. Brytyjskie media informują, że książę Harry wyglądał na zdewastowanego, tuż po wylądowaniu na lotnisku. Dołączył do członków swojej rodziny, którzy przybyli wcześniej do zamku, by czuwać przy łóżku monarchini. Paparazzi uchwycili księcia Harry'ego tuż przy bramach Balmoral, gdzie zmierzał samochodem. Meghan Markle nie towarzyszyła mężowi. Została w Londynie. The Duke of Sussex has arrived at Balmoral in Scotland. The Duchess of Sussex has not travelled with Harry making the trip by himself, sources have said 📸: Andrew Milligan/ @PA pic.twitter.com/dr6leNgM0u — PA Media (@PA) September 8, 2022 Zobacz także: Książę Harry i Meghan Markle pilnie wezwani do królowej Elżbiety II. Przerwali wizytę w Niemczech Książę Harry i Meghan Markle złożyli hołd Elżbiecie II Książę...