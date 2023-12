Śmierć Gabriela Seweryna wciąż budzi wiele niejasności i ogromne poruszenie. Krótko po tym, jak rzecznicy pogotowia oraz policji wydali oświadczenie, twierdząc, że 56-latek był agresywny, w sieci pojawiło się kolejne nagranie. Podważy ich słowa?

Nowe nagranie z udziałem Gabriela Seweryna tuż przed śmiercią

Kiedy poinformowano o nagłej śmierci Gabriela Seweryna, znanego z programu TTV "Królowe życia", media zalała lawina kondolencji, ale i pytań. Fani zaczęli zastanawiać się, co mogło doprowadzić do zgonu u zaledwie 56-letniego projektanta. Wówczas wyszło na jaw, że mężczyzna skarżył się na silny ból w klatce piersiowej.

Do sieci natomiast trafił filmik Gabriela, w którym nie tylko skarży się na uporczywe dolegliwości, ale też histerycznie błaga o pomoc, twierdząc, że ratownicy medyczni nie chcą mu jej udzielić. Krótko po tym, jak trafił do szpitala, a jego stan miał ulec polepszeniu, doszło u niego do zatrzymania krążenia. Już wtedy było wiadomo, że śmierć 56-latka nie przejdzie bez echa.

Potem rzecznik pogotowia wydał oświadczenie, wyjawiając, że Gabriel Seweryn i osoby, które mu towarzyszyły, miały zachowywać się w sposób agresywny. Z tego też powodu na miejsce została wezwana policja. Teraz w sieci pojawił się kolejny filmik, który może podważyć te słowa.

Świadek zdarzenia nagrał Gabriela Seweryna oraz jego towarzysza z okna w bloku, z dość dużej odległości. Na filmiku widać dwóch mężczyzn, stojących przy ambulansie i kręcących się raz do bocznych drzwi, raz do tylnych. Na filmie nie widać jednak, by którykolwiek z nich zachowywał się agresywnie.

Warto jednak wspomnieć, że materiał trwa niespełna minutę i nie wiadomo, co działo się w momentach, w których świadek nie nagrywał. Obecnie okoliczności śmierci 56-latka bada prokuratura. Przeszukano już jego mieszkanie oraz pracownię, a także planowana jest sekcja zwłok.

Cały filmik znajdziesz TUTAJ.

