Sylwia (Edyta Herbuś) z "Pierwszej miłości" to dość kontrowersyjna postać hitowej produkcji Polsatu. Nie dość, że uwodziła Radka (Mateusz Banasiuk), to później oskarżała go o gwałt. Serialowa bohaterka, w którą wciela się Edyta Herbuś wzbudza spore emocje wśród fanów, którzy często bardzo nerwowo reagują na zachowanie Sylwii w "Pierwszej miłości". Niektórzy internauci piszą nawet komentarze pod jej prywatnymi zdjęciami na Instagramie. Zapytaliśmy więc, jak Edyta Herbuś radzi sobie z hejtem w sieci. Posłuchajcie, co zdradziła przed naszą kamerą! Gwiazda polubiła swoją postać z serialu?

Edyta Herbuś zdradziła, jak radzi sobie z hejtem.