Edyta Herbuś na spacerze

Edyta Herbuś przyłapana na spacerze w Warszawie! Aktorka spacerowała po parku ze scenariuszem. Czyżby uczyła się do nowej roli? ;) Paparazzi sfotografowali gwiazdę, która tego dnia postawiła na świetny, letni look w minimalistycznej kolorystyce. Edyta Herbuś miała na sobie prosty biały t-shirt, do którego dobrała białą, plisowaną spódniczkę oraz niebieską torebkę w rozmiarze XXL. Look uzupełniły seksowne, czarne sandałki z paseczkami. Naszym zdaniem stylizacja była świetna! A Wam jak się podoba?

