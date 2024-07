Edyta Herbuś kończy dziś 35 lat! Z tej okazji możecie zobaczyć, jak ta popularna aktorka i tancerka zmieniała się przez lata w naszym wyjątkowym wideo, trwającym pół minuty. Pamiętacie ją jeszcze za czasów, kiedy to była nieznaną nikomu tancerką w "Tańcu z Gwiazdami", emitowanym jeszcze w TVN? Edyta Herbuś szybko podbiła serca publiczności i sama stała się celebrytką. Ta łatka przylgnęła do niej na dobre (a to wszystko za sprawą m.in. imprez z Marią Wiktorią Wałęsą oraz lansowaniu się na ściankach przy każdej możliwej okazji). Herbuś przez lata pracowała, żeby się jej pozbyć. I udało się! Dziś jest docenianą aktorką, która gra główne role w przedstawieniach teatralnych, serialach (m.in. wystąpi jako Pola Negri w "Bodo"). Herbuś zmieniła styl - obecnie aktorkę zalicza się do najlepiej ubranych gwiazd w Polsce. Jednym zdaniem - Edyta Herbuś przeszła jedną z największych przemian w polskim show-biznesie i to na plus!

Reklama

Wszystkiego najlepszego!

Zobacz także: Edyta Herbuś i Małgorzata Bogdańska o pracy nad „Diwą": „Podczas naszych kłótni reżyser uciekał do kąta

Zobacz także

Edyta Herbuś jest coraz bardziej docenianą aktorką!

Edyta Herbuś zaczęła karierę w Tańcu z gwiazdami.

Reklama

Edyta Herbuś skończyła 35 lat!