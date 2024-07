Jeszcze niedawno plotkowano o tym, że TVP nie skusi się na kolejną edycję "The Voice of Poland" ze względu na trudności związane z doborem jurorów. Niestety Justyna Steczkowska i Marek Piekarczyk w tym roku planują skupić się na innych obowiązkach zawodowych i nie pojawią się w szóstym sezonie. Zobacz: Steczkowska odchodzi z The Voice of Poland! Zdradziła zaskakujące powody

Te decyzje nie powstrzymują jednak producentów przed znalezieniem dwóch nowych jurorów w tak krótkim czasie. Nie da się ukryć, że jest to nie lada wyzwanie, ale pierwsze kroki już zostały poczynione. Jak się okazuje kandydatem na miejsce lidera zespołu TSA był Grabaż, wokliastka w formacji "Strachy na Lachy". Muzyk nie przystał jednak na propozycję stacji, a kulisy rozmowy zdradził na swoim Facebooku:

Nie dadzą odpocząć. Od 7 rano (lokalnego czasu) dzwoniono do mnie z Voice of Poland… Ponoć jutro i pojutrze mają być zdjęcia próbne i, czy bym nie chciał…? Nadmienię, że chodzi o wtorek i środę jutro i pojutrze. Na me pytanie o „poważność propozycji” – osoba odparła, że wszyscy tak mają … Zamiast zjadliwego komentarza: wkrótce okaże się, którzy z koleżanek i kolegów w shwobizie, są bez pracy. I min dlatego nie lubię tych 20tu grudniowo – styczniowych dni bez pracy - podaje jastrzabpost.pl

Kto zatem zastąpi Steczkowską i Piekarczyka?

