Na wczorajszy odcinek "The Voice of Poland" czekało wielu fanów Edyty Górniak. Wszystko za sprawą jej pierwszego występu na żywo na scenie muzycznego show. Według scenariusza artystka miała zaśpiewać premierowo nowy singiel, jednak śmierć bliskiego przyjaciela gwiazdy plany musiały ulec zmianie. Zobacz: "Podleciał do mnie śnieżno-biały gołąb. Zastygłam"

Wokalistka postanowiła uczcić pamięć pierwszego menadżera Wiktora Kubiaka i zadedykowała mu utwór "Litania", który wykonała w niezwykłej i momentami mistycznej oprawie świetlnej. Edyta na boso, ubrana w białą koszulę i błyszczące obcisłe spodnie zawładnęła sceną, wyrażając poprzez piosenkę ból po stracie bliskiej osoby.

Górniak swoim występem pokazała klasę. Mamy nadzieję, że gwiazda szykuje niespodziankę dla fanów i być może na scenie "The Voice" jeszcze wykona nowy singiel.