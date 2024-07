Prawdziwe imię i nazwisko: Edyta Anna Górniak



Data urodzenia: 14 listopada 1972 r.

Znak zodiaku: Skorpion

Zawód: piosenkarka

Reklama

Edyta Górniak swoją karierę sceniczną zaczęła w 1989 roku w programie telewizyjnym "Śpiewać każdy może". W tym samym roku na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu otrzymała wyróżnienie. Potem występowała w musicalu "Metro".

Przełomowym momentem w karierze Edyty był występ na Konkursie Piosenki Eurowizji w 1994 roku, gdzie zajęła II miejsce.

W 1995 roku ukazała się pierwsza płyta Górniak pt. "Dotyk", za która piosenkarka otrzymała nagrodę Fruderyka w kategorii Debiut Roku. Dwa lata później ukazał się pierwszy anglojęzyczny album artystki "Kiss Me, Feel Me", który w Norwegii uzyskał status Złotej Płyty.

Również w 1997 roku Edyta wraz ze światowej sławy tenorem Jose Carrerasem nagrała piosenkę "Hope for us".

Zobacz także

W sumie Edyta Górniak wydała płyt 7 płyt. Do najbardziej znanych jej przebojów należą: "To nie ja", "Dumka na dwa serca", "One & One", "Lustro", "Sexuality", "List".

Reklama

W 2005 roku Edyta Górniak wyszła za mąż za swojego menedżera, Dariusza Krupę. W 2020 roku para rozwiodła się. Mają syna Allana.