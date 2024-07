Na ten moment w karierze Edyty Bartosiewicz czekały miliony Polaków. Po 15 latach (!) przerwy gwiazda w końcu wydała swoją nową płytę. Album "Renovatio" z pewnością lada dzień pokryje się złotą płytą, a później osiągnie status platyny. Jednak żeby nie wyprzedzać faktów, przedstawiamy wam pierwsze zdjęcia z oficjalnego spotkania artystki z fanami, które miało miejsce wczoraj.

Na spotkanie promocyjne z gwiazdą przyszły tłumy fanów. W warszawskim Empiku Edyta opowiedziała o tym, co na płycie, jak powstawała i dlaczego musieliśmy na nią czekać ponad dekadę. Bartosiewicz na spotkanie wybrała morelową sukienkę, do której dobrała czarne zamszowe kozaki i masywny łańcuch. Wyglądała na zadowoloną ze spełnienia swoich zawodowych planów i z uśmiechem pozowała do zdjęć.

To nie jest to, że ja doszłam do mega formy i teraz daję "Bohemian Rhapsody" Queen. Wiem, że to nie jest to, ale tak bardzo już chciałam zakończyć pracę nad płytą, tak mnie to ograniczało życiowo, nie pozwalało iść na przód. Nie dość, że ciało zostało uwięzione to też i umysł. Musiałam to zakończyć, bez względu jaki to będzie miało skutek - powiedziała Edyta w "Na językach".