Niespełna miesiąc temu Edyta Bartosiewicz wydała swój pierwszy od 10 lat singiel pt. "Rozbitkowie". Piosenka spełniła oczekiwania większości fanów. W minioną niedzielę wokalistka wrzuciła do sieci teledysk do nagrania. Klip przedstawia pracę gwiazdy od kulis. Sama artystka, która niedawno borykała się z depresją, wygląda na nim na szczęśliwą. Przypomnijmy, że we wrześniu ukaże się długo wyczekiwany album gwiazdy "Renovatio".

