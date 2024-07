Udział Eda Sheerana w "Grze o tron" to tak zwane cameo, czyli jednorazowy występ gwiazdy czy kogoś znanego w serialach czy filmach. W pierwszym odcinku nowego 7. sezonu "Gry o tron" wystąpił muzyk Ed Sheeran, który swoimi piosenkami bije rekordy popularności na Wyspach Brytyjskich i na świecie.

Reklama

Za co jest krytykowany Ed Sheeran w Grze o tron?

Sheeran pojawia się w scenie z Aryą Stark, siedzi pod drzewem i śpiewa balladę. Odpowiada też na pytanie Aryi, czy to jego najnowsza piosenka. Wokalista po emisji odcinka został zalany falą krytyki. Powód? Nie dość oczywisty. Chodzi o to, że jest zbyt popularnym artystą i zrobił sobie reklamę występując w kultowym serialu. Fani "Gry o tron" potraktowali go jako product placement i uważają, że niepotrzebnie jeszcze tam się wcisnął.

Zobacz także

Ed z powodu hejtu zawiesił swoje konto na Twitterze. Już raz to zrobił po negatywnych komentarzach dotyczących jego występu na Festiwalu Glastonbury, kiedy zarzucano mu playback i to, że nie że gra na żywo.

Piosenkarz już powrócił na Twittera, ale zapowiedział, że przestanie go używać i coś na nim pisać.

To nie pierwszy występ Eda Sheerana na srebrnym ekranie. Zagrał też krótką rolę w 3. części "Dziennika Bridget Jones". Stworzył też "I see fire" do filmu "Hobbit: Pustkowie Smauga".

A wy co sądzicie o jego występie w "Grze o tron" słusznie jest krytykowany?

Zobacz też: Plebiscyt na SERIAL roku 2016 Party.pl rozwiązany! Kto zdobył najwięcej głosów? To niespodzianka!

Ed Sheeran po emisji odcinka napisał na swoim Twitterze - "Dzięki, było super" i dał zdjęcie z planu "Gry o tron", to zdenerwowało fanów serialu.

Ed Sheeran zagra w Polsce 11 i 12 sierpnia 2018 roku na Stadionie Narodowym.

Instagram