Chociaż za nami dopiero kilka odcinków II edycji "Top Model. Zostań modelką" to już teraz program nabiera rumieńców. W mediach pojawiają się rozbieżne głosy odnośnie sposobu traktowania finalistek show przez jury. "Na żywo" zapytało prowadzącą show, Joannę Krupę czy nie jest jej szkoda pretendentek do tytułu "Top Model".



- Oczywiście, że szkoda. Ale w życiu trzeba się nauczyć walczyć o swoje pragnienia. Ten program jest przede wszystkim dla tych dziewczyn, które mają w sobie determinację oraz osobowość. Tu nie mam miejsca na nudę. Naszemu widzowi nie wystarczy pokazać ładne opakowanie. Liczy się głównie jego unikatowa zawartość. I dlatego nasze dziewczyny muszą mieć w sobie to coś: temperament i pasję - powiedziała tygodnikowi Krupa.



Zgadzacie się z Dżołaną?



