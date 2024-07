Kiedyś Andrzejki były traktowane jako doskonała okazja do poznania tego, co mamy zapisane w gwiazdach. Głównie chodziło oczywiście o ewentualnego ukochanego! I bynajmniej nie wróżono jedynie dla zabawy. Andrzejkowe wróżby traktowano bardzo poważnie, a rytuału dokonywano tylko w odosobnieniu (i mogły to robić tylko kobiety!). Później wróżyć zaczęto w grupach panien, a współcześnie Andrzejkowy wieczór do doskonała okazja to towarzyskich spotkań w większym gronie.

I choć wróżby dziś są traktowane jedynie jako zabawa, która uatrakcyjnia imprezę, wieczór ten ma w sobie coś magicznego. Dlatego też w oczekiwaniu na Sylwester i karnawał, możemy pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa - również jeśli chodzi o strój!

Dozwolone, a nawet wskazane są wszystkie karnawałowe ozdoby. Złocenia, cekiny, koronki i atrakcyjne dodatki. Może to być naszyjnik z gwiazdkami (niczym dobra wróżka), kolczyki z piórami (jak seksowna szamanka), czy broszka z wenecką maską (w stylu tajemniczej bogini).

Zobacz nasze propozycję i poczuj się magicznie (i seksownie)!

