Ostatni czas nie był łaskawy dla Andrzeja Piasecznego, bowiem dowiedzieliśmy się, że nie zobaczymy go już w roli jurora w "Tańcu z gwiazdami". Okazuje się jednak, że muzyk nie mógł narzekać na nudę, bo po latach przerwy postanowił powrócić w pewne miejsce!

Zdumiewające wieści o Andrzeju Piasecznym

Wbrew pozorom, w polskim show-biznesie niewiele znajdziemy gwiazd, które tak jak Andrzej Piaseczny, nie tylko od lat rozwijałyby swoją karierę, ale przede wszystkim niezmiennie cieszyły się taką popularnością. Nawet po tym, jak rozstał się z Telewizją Polską, mógł liczyć na wsparcie fanów i szybko znalazł sobie nowe zajęcie.

"Piasek" przeszedł po wszystkim do Polsatu, gdzie został jurorem w uwielbianym show. Niestety, ostatnio dowiedzieliśmy się, że Andrzej Piaseczny pożegnał się z "Tańcem z gwiazdami". Fanów zaczęło więc zastanawiać, jaki teraz ma on na siebie plan. Spekulowano m.in., czy w świetle zmiany władzy i rewolucji, jakie ostatnio przechodzi TVP, muzyk powróci do stacji.

Andrzej Piaseczny

Na potwierdzenie nie musieliśmy wcale długo czekać, bo już 28 stycznia przekonaliśmy się, że ten rzeczywiście zdecydował się zagościć ponownie w tym miejscu. "Piasek" wystąpił gościnnie w nowym odcinku "Jaka to melodia?", gdzie miał okazję wykonać jedną ze swoich piosenek. Czy ta jedna sytuacja może zwiastować stały powrót gwiazdora?

Fani z pewnością mają na to nadzieję, tym bardziej, że zmieniło się szefostwo stacji. Przypomnijmy, że drogi Andrzeja Piasecznego z Telewizją Polską rozeszły się 3 lata temu, a była to decyzja Jacka Kurskiego. Poszło o udostępnione w sieci przez Nergala nagrania, na których słyszeliśmy, jak "Piasek" krzyczy:

J***ć biedę, PiS i Konfederację i wszystkich k***a tam co tego

Na kolejnym filmiku usłyszeliśmy przeróbkę piosenki Andrzeja Piasecznego. Goście śpiewali:

Otwarte masz ramiona na życie, nieobce ci są dr**i i picie. Z otwartą głową piszesz pioseneczki, wk***iają cię już stare cioteczki

Po tym biuro prasowe Telewizji Polskiej wydało oświadczenie, w którym poinformowano, że stacja nie godzi się na "wulgarne i gorszące zachowania", w następstwie czego "Piasek" musiał pożegnać się ze stacją, a w tym z "The Voice Senior", gdzie był jurorem.

Andrzej Piaseczny