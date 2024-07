1 z 8

Jesienią zeszłego roku ogromne emocje wywołał serial "Miłość na bogato", w którym wystąpiło kilku aspirujących celebrytów. Na produkcję spadła ogromna fala krytyki, choć jednocześnie cieszyła się wysoką oglądalnością. Dzięki niej na rynku pojawiło się kilka nowych nazwisk, które próbują zrobić karierę w polskim show-biznesie. Przypomnijmy: Gwiazdka "Miłości na bogato" w Playboyu. Pokazała wszystko!

Stacja VIVA poinformowała właśnie, że ruszyły zdjęcia do drugiego sezonu serialu. Nie zobaczymy w nim już dwóch największych gwiazd - Marceli Leszczak i Moniki Pietrasińskiej. Zobacz: "Serial nic nie wniósł do mojego życia. Spadła mi ilość fanów"

Pojawią się za to nowe twarze, m.in. niejaka Michaela, która według zapewnień scenarzystów, ma nieźle namieszać w życiu głównych bohaterów. My mamy dla was pierwsze zdjęcia z planu drugiego sezonu "Miłości na bogato" i trzeba przyznać, że wszystko zdaje się być bez zmian - drogi klub, atrakcyjne kobiety i alkohol.

Będziecie oglądać?