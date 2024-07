1 z 7

Tragiczne wiadomości z Petersburga. W wyniku wybuchów w tamtejszym metrze zginęło 10 osób, a kilkadziesiąt innych zostało rannych.

Liczbę ofiar potwierdził już rosyjski minister zdrowia - siedem osób zginęło na miejscu, jedna w drodze do szpitala, a dwie już w szpitalu. On również poinformował, że rannych osób jest 39.

Do wybuchu doszło w wagonie metra, pomiędzy stacjami. Wykonany najprawdopodobniej domowej roboty ładunek był wypełniony gwoździami, tak by ofiar było jak najwięcej. Wniósł go do pociągu metra w walizce mężczyzna nagrany przez kamery monitoringu. Drugi, podobny ładunek, służby rozbroiły zanim doszło do wybuchu.

Ofiar nie było więcej dzięki zimnej krwi maszynisty. Jak podaje gazeta.pl, mężczyzna nie zatrzymał składu bezpośrednio po wybuchu tylko dojechał do najbliższej stacji. To ułatwiło ewakuację rannych.

Do Rosji i rodzin ofiar z całego świata płyną kondolencje. Wysłał je również polski MSZ.