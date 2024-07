Już po raz IX rozpoczęły się zapisy na jeden z najbardziej cenionych w tej części Europy, międzynarodowy turniej golfa – Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup. Sportowa impreza odbędzie się w dniach 18-19 maja, na polu golfowym Sand Valley G&CC, nieopodal Wzgórz Dylewskich. Dr Irena Eris zaprasza do udziału w turnieju wszystkie Panie, zarówno doświadczone w grze w golfa, jak również te, które pragną po raz pierwszy spróbować swoich sił w tej wyjątkowej dyscyplinie sportu.

IX Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup

Golf to wyjątkowy sport. Z jednej strony liberalny, z drugiej niezwykle wymagający. Liberalny, bo tak naprawdę dla każdego i w każdym wieku. Wymagający, bo wbrew pierwszemu wrażeniu szybko weryfikujący kondycję fizyczną gracza. Potwierdza to ostatnia edycja turnieju Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup podczas której, przez 2 dni 74 uczestniczki wykonały około 16 000 uderzeń, 222 piłeczkami golfowymi.

„Jestem bardzo dumna że nasz turniej z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Chciałabym aby golf stał się w Polsce tak samo popularny, jak jest w innych częściach świata. To piękna dyscyplina sportu, dająca szansę na aktywność i utrzymanie dobrej formy bez względu na wiek. Patrząc na nasz turniej mam wrażenie, ,że golf to też fantastyczna możliwość do nawiązania nowych znajomości, a często przyjaźni”

– powiedziała dr Irena Eris, inicjatorka wydarzenia.



Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup, daje szansę zdobycia nagród od sponsorów wydarzenia, do których należą firma YES, Chervo, Deutsche Bank, TAG Heuer, Perrier-Jouët oraz Audi Rowiński-Wajdemajer.