Dorota Szelągowska znowu jest zakochana! Kim jest jej nowy partner?

Nie było randki w restauracji, romantycznego wypadu za granicę ani innych „fajerwerków”. Nie tak miała wyglądać druga rocznica ich ślubu. Z powodu pandemii Dorota Rabczewska-Stępień (36) i Emil Stępień (43) świętowali skromnie, w salonie w swoim mieszkaniu. Ale mimo przymusowej izolacji ten dzień i tak był dla nich wyjątkowy: oglądali film, zdjęcia i wspominali. Doda wrzuciła potem na Instagram fotografię z pierwszych wspólnych wakacji z Emilem: „Za granicą mogliśmy się czuć swobodnie, bo przypominam Wam, że przez pierwsze kilkanaście miesięcy udawaliśmy przyjaciół i nawet do samolotu nie wchodziliśmy razem”, napisała. Faktycznie, jeszcze trzy lata temu związek Doroty i Emila był ściśle tajny. Oboje włożyli sporo wysiłku w to, by ukryć go przed światem. Dlaczego Dodzie tak na tym zależało? Jak ocenia ten pomysł dzisiaj? UCZUCIE ŚCIŚLE TAJNE Ta miłość to nie był grom z jasnego nieba. Cztery lata temu, w maju, Doda grała w spektaklu „Słownik Ptaszków Polskich” w Teatrze IMKA. Emila Stępnia poznała po premierze. Co było potem? W jednym z wywiadów gwiazda opowiadała, jak podczas wakacji w Hiszpanii wspomniała przyjaciółce, że zna fajnego faceta. Koleżanka namówiła ją, by do niego zadzwoniła. A Emil... natychmiast rzucił wszystko i przyleciał pierwszym samolotem. Ich związek zaczął się od przyjaźni i – jak twierdzi artystka – właśnie dlatego jest inny niż wszystkie, które do tej pory miała. A na mężczyznach zawiodła się już wiele razy. Bała się, że znowu ktoś ją zdradzi, oszuka albo potraktuje jak szansę na autopromocję w mediach. Dlatego w przypadku Emila postano- wiła być bardziej powściągliwa. Długo nie opowiadała o nim dziennikarzom. „Gra była warta...