Mama Roberta Lewandowskiego jest zakochana! Kim jest jej nowy partner? 

Iwona Lewandowska jest bardzo dumna ze swojego syna, Roberta Lewandowskiego. Rzadko udziela wywiadów, ale w związku z ostatnimi sukcesami piłkarza, zgodziła się porozmawiać o nim i jego małżeństwie z Anną w magazynie "Grazia". Co powiedziała o żonie sportowca? Jak zareagowała Iwona Lewandowska, jak poznała Anię? Iwona Lewandowska o małżeństwie Ani i Roberta Iwona Lewandowska jest zauroczona Anią. Chociaż była zdziwiona, kiedy dowiedziała się, że Anna trenuje karate. Nie pasowało to do jej budowy ciała: Kiedy Robert powiedział mi, że Ania uprawia karate, trochę się zdziwiłam. Pomyślałam: "Taka drobna dziewczyna i karate. No OK". Oboje z Robertem jej kibicowaliśmy, jeździliśmy na zawody. Oni z Anią świetnie się uzupełniają. Mają mnóstwo obowiązków zawodowych, ale potrafią to sobie poukładać. Jedno radzi się drugiego, jedno wspiera drugie - mówi pani Iwona Mama Roberta Lewandowskiego docenia fakt, że Anna dba o jego dietę. Sugeruje, że bez niej Robert nie byłby takim mistrzem: Kto wie, czy bez Ani zaszedłby tak daleko... Nie mówiąc już o tym, że ona, jako dietetyczka, dba o to, co Robert je. I robi to świetnie, co widać i po wyglądzie, i po sprawności fizycznej mojego syna. Nie mogło również zabraknąć pytania o dzieci. Jakiś czas temu plotkowało się, że Anna jest w ciąży. Szybko zdementowała te plotki, a ostatnio pokazuje się w coraz seksowniejszych kreacjach. Mama Roberta cierpliwie czeka na wnuki: Robert jest chrzestnym. Bardzo lubi nosić chrześniaka, pasuje mu małe dziecko. A kiedy nadejdzie odpowiedni czas, to będzie miał swoje - mówi Iwona Lewandowska A czeka na to cała Polska!