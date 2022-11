Doda jest zakochana i nie ukrywa swojego szczęścia! Kim jest jej nowy partner? 

Doda opublikowała w sieci nagranie, które jest najlepszym komentarzem na ostatnie plotki dotyczące jej małżeństwa! Czy artystka i jej mąż, Emil Stępień, wciąż są razem? Teraz wszystko stało się jasne! Wokalistka krótkim nagraniem na InstaStories rozwiała wątpliwości w tej sprawie. Sprawdźcie szczegóły! Doda i Emil Stępień są razem? Doda i Emil Stępień są małżeństwem już od ponad dwóch lat. Para w tajemnicy przed mediami powiedziała sobie "TAK" dokładnie 14 kwietnia 2018 roku. Niestety, od kilku tygodni media sugerują, że Doda i jej mąż przechodzą poważny kryzys. I chociaż sam Emil Stępień już kilka tygodni temu, w rozmowie z "Faktem" zapewniał, że nie rozstał się z Dodą, to ostatnio pojawiły się kolejne plotki dotyczące pary. Według informacji "Rewii" Emil Stępień miał się wyprowadzić z ich wspólnego mieszkania. Gwiazda nie komentowała doniesień na swój temat, ale teraz pokazała nagranie, które jest idealną odpowiedzią na wszystkie plotki! Podczas relacji na InstaStories Doda opowiadała o wzruszającym liście od swojej fanki, która napisała, że wokalistka była dla niej inspiracją, żeby walczyć o lepsze życie. Co ciekawe, fani artystki mogą zobaczyć, że podczas nagrywania relacji Dodzie towarzyszył... Emil Stępień! W pewnym momencie, w tle, słychać głos męża artystki, a nawet widać go na nagraniu! Wygląda więc na to, że Doda raz na zawsze zdementowała wszystkie plotki dotyczące jej związku! Zobaczcie fragment nagrania Dody i wzruszający list, jaki otrzymała od swojej fanki. Zobacz także: Doda ostro o dotacjach dla artystów: "Rząd nie daje własnych pieniędzy, gdzieś musiał je zabrać, żeby komuś dać" Doda pokazała wzruszający list od fanki. ...