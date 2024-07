Wygląd Donatelli Versace od lat wzbudza więcej emocji niż jej kolejne fantastyczne projekty. Ciężko się dziwić - projektantka nie rezygnuje z zabiegów "upiększających", choć w jej przypadku ciężko w ogóle tego zwrotu używać. Donatella zdaje się jednak tym nie przejmować i z chęcią pozuje nawet obok najseksowniejszych kobiet świata. Przypomnijmy: Piękna i bestia: Jennifer Lopez i Donatella Versace pozują w Paryżu

Wszystko wskazuje na to, że Versace znów zafundowała sobie poprawki, a przynajmniej na to wskazują jej najnowsze zdjęcia. Paparazzi przyłapali ją na lotnisku w kostiumie w panterkę, ale to nie stylizacja przyciągała uwagę wszystkich. Twarz Donatelli wyglądała bowiem, jak gdyby miała się za chwilę rozpłynąć i to mimo mocnego, wieczorowego wręcz makijażu. Efekt potęgowały też związane w kucyk włosy.

Powinna w końcu odstawić botoks i wizyty u chirurga?

