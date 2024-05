Właśnie dotarły do nas niepokojące informacje o wypadku gwiazdy wielkiego hitu! Jak się okazało, doszło do niego podczas jazdy na motocyklu. "Czeka mnie długi powrót do zdrowia" - przekazała.

Reklama

Nina Dobrev miała wypadek

Nina Dobrev spełnia się jako aktorka już od lat, ale prawdziwy rozgłos zyskała dopiero w 2009 roku, gdy dołączyła do obsady serialu "Pamiętniki wampirów". Produkcja szybko okazała się wielkim hitem, a Nina, wcielając się najpierw w postać Eleny, a później także Katherine, grała w niej przez aż 6 lat.

Chociaż aktorka poświęca sporo czasu na podróże, nie zwalnia zawodowego tempa. Ostatnio pojawiła się, chociażby w filmie "Charlie" czy serialu "Fam". Oprócz tego Nina stara się rozwijać również inne swoje pasje, a jedną z najnowszych jest jazda na motorze, co chętnie pokazuje na swoim Instagramie! Niestety, ostatnia przejażdżka zakończyła się fatalnie.

Nina Dobrev Instagram@nina

20 maja aktorka opublikowała w sieci dwa zdjęcia - jedno na motorze, a drugie... na szpitalnym łóżku! Co więcej, na drugiej fotografii jest podłączona do kroplówki, ma usztywnioną nogę oraz szyję. Wyznała, że uległa wypadkowi.

Jak się zaczęło i jak jest teraz

Nina nie ujawniła, jak dokładnie doszło do zdarzenia, jednak szybko uspokoiła odbiorców, że nie doznała żadnych poważniejszych urazów. Mimo wszystko czeka ją długa rekonwalescencja.

Zobacz także

Nie stało się nic groźnego, ale czeka mnie długi powrót do zdrowia. Można chyba śmiało stwierdzić, że mój pierwszy raz na motorze będzie także moim ostatnim

Fani zasypali ją ciepłymi słowami i życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. Niektórzy zwrócili natomiast uwagę, że na pierwszym zdjęciu, gdzie Nina pozuje na motorze, nie ma na sobie kasku.

Mamy nadzieję, że aktorka szybko wróci do pełni sił.

Reklama

Zobacz także: Dagmara Kaźmierska jest w tarapatach? Ewakuacja wieżowca w którym mieszka

Nina Dobrev miała wypadek Instagram@nina

Nina Dobrev miała wypadek Instagram@nina

Nina Dobrev miała wypadek Instagram@nina