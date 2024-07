Donald Trump został nowym prezydentem USA! Po kilkumiesięcznej walce o głosy z Hillary Clinton, kontrowersyjny polityk, przedsiębiorca i miliarder wygrał wybory prezydencie w Stanach Zjednoczonych, co zszokowało świat, a także polskie gwiazdy. Dziś wszyscy interesują się tym, czym do tej pory zajmował się Trump i zastanawiają się jak został miliarderem. Nie wiele jednak osób pamięta, że nowy prezydent USA to również... gwiazda telewizji, filmu i seriali. Mamy na to dowody.

Donald Trump w kultowych filmach

Jeśli zastanawiacie się, skąd do tej pory kojarzycie twarz Donalda Trumpa, to być może z filmów i seriali ;) Pamiętacie jego kilkunastosekundowy występ w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku"? Donald zagrał jednego z gości luksusowego hotelu, w którym znalazł się główny bohater, Kevin. Zobaczcie sami!

Ale to nie wszystko! Donald Trump pojawił się w takich filmach i serialach jak "Spin City", "Niania", "Sex w wielkim mieście" czy "Zoolander". Choć zazwyczaj były to role drugoplanowe lub epizody, nie sposób nie zauważyć zaangażowania i talentu aktorskiego Trumpa. Warto również przypomnieć, że nowy prezydent USA prowadził swoje własne show w USA TV show – The Apprentice, a następnie The Celebrity Apprentice.

Wszystkie role Donalda Trumpa.

Donald Trump w "Kevin Sam w Nowym Jorku!"