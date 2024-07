1 z 5

Dominika Tajner schudła! Gwiazda pojawiła się na otwarciu zakładu fryzjerskiego i zachwyciła nową figurą. Jaką dietę stosuje Dominika Tajner? Z pewnością bardzo pomógł jej udział w programie "Agent", gdzie non stop właściwie były ciężkie warunki. Gwiazdy biorące udział w show nieustannie musiały zmagać się z wyzwaniami fizycznymi, co z pewnością wpłynęło na doskonałą sylwetkę Dominiki Tajner. We wtorek pojawiła się ona u boku swojego męża i ewidentnie promieniała. Dodatkowo wyszczupliły ją czarne ubrania, ale po twarzy widać, że kilka kilogramów Dominice ubyło. Jak Wam się podoba odchudzona gwiazda?

