Maryla Rodowicz to prawdziwa legenda polskiej sceny muzycznej. Wiele osób nie wyobraża sobie wakacji, sylwestra czy imprezy bez przebojów charyzmatycznej wokalistki. Choć Maryla Rodowicz idzie z duchem czasu i prowadzi swoje konto na Instagramie, fani nie mają częstych okazji do podziwiania jej zdjęć. Tym razem wykonawczyni hitu "Małgośka" zrobiła wyjątek i opublikowała zdjęcie, na którym pozuje z ... Michałem Szpakiem. To jednak jej sylwetka zwróciła uwagę fanów!

Maryla Rodowicz pochwaliła się zdjęciem. Fani piszą o szczupłej sylwetce

Choć Maryla Rodowicz jest aktywna na scenie muzycznej już od kilkudziesięciu lat, jej kariera nie zwalnia tempa. Teraz wokalistka podzieliła się z fanami wiadomością o tym, że już niebawem wystąpi na 20. leciu znanego muzycznego wydarzenia - Sopot Hit Festiwal. Tę informację uzupełniła wyjątkowym zdjęciem, na którym pozuje z innym muzykiem, Michałem Szpakiem.

To jednak nie obecność kolegi z branży u boku Maryli Rodowicz najbardziej zaskoczyła fanów. Obserwatorzy Maryli Rodowicz zwrócili uwagę przede wszystkim na szczupłą sylwetkę artystki. Na fotografii piosenkarka ma na sobie ekstrawagancką, kolorową suknię w hipisowskim stylu i charakterystyczną dla siebie przepaskę na włosach. Trzeba przyznać, że królowa polskiej estrady prezentuje się naprawdę promiennie.

Fani nie szczędzili Maryli Rodowicz komplementów. W komentarzach zwracali uwagę na młody wygląd ich idolki, a także na jej nienaganną, szczupłą sylwetkę. Przypomnijmy, że niedawno Maryla Rodowicz schudła 20 kilogramów, a jej metamorfoza została okrzyknięta spektakularną.

- Genialnie Pani z Michałem wygląda!! ???????? Królowa!

- Czas się zatrzymał dla Pani ????

- Piękna hipiska ????????????

- Wygląda Pani fenomenalnie i zgrabnie!

Maryla Rodowicz zdradziła, że wraz z Michałem Szpakiem nagrywali zapowiedź imprezy, jaką będzie 20-lecie Sopot Hit Festiwal. Wydarzenie odbędzie się pod nazwą Polsat SuperHit Festiwal 2023 i będzie transmitowane w tej telewizji. Piosenkarka nie kryła wzruszenia i ekscytacji.

- Co za spotkanie: sam Michał Szpak. Nagrywaliśmy zapowiedzi wielkiej fety 20-lecie Sopot Hit Festiwal, do zobaczenia w przepięknej Operze Leśnej - w moim ukochanym Sopocie. Tyle wspomnień, tyle wzruszeń... - napisała Maryla Rodowicz.

Czekacie już na kolejną sceniczną odsłonę Maryli Rodowicz? Jesteśmy pewni, że i tym razem zaskoczy publiczność w Sopocie i widzów przed telewizorami!

