O Dominice Gwit jest w ostatnich tygodniach bardzo głośno, a to za sprawą jej udziału w show "Taniec z gwiazdami". Aktorka idzie jak burza przez program i z odcinka na odcinek tańczy coraz lepiej. Dużo też mówi się o jej wadze, zwłaszcza po głośnej wypowiedzi Beaty Tyszkiewicz, która stwierdziła, że aktorka mogłaby schudnąć! Gwit nie przejmuje się jednak takimi komentarzami i podkreśla, że nie przyszła do "Tańca z gwiazdami", żeby schudnąć. Gwiazda jest na dobrej drodze do zdobycia Kryształowej Kuli, a w każdym odcinku może liczyć na wsparcie swojego ukochanego Wojtka. Co o nim mówi?

Reklama

Dominika Gwit zaręczy się w święta?

Ukochany aktorki, Wojtek Dunaszewski wspiera ją na planie "Tańca z gwiazdami".

Zawsze mogę liczyć na jego dobre słowo i… buziaka (...) Wojtek jest cudownym facetem. Lepszego nie mogłam sobie wymarzyć! – mówi Dominika.

Wojtka w Dominice zachwycił jej temperament i osobowość. Plotkuje się, że para, która spotyka się od kilku miesięcy, myśli już o zaręczynach! Czy oświadczyny odbędą się w nadchodzące święta?

Nic o tym nie wiem! W styczniu spędziliśmy dwa fantastyczne tygodnie w Bieszczadach. Od tamtej pory każde z nas było pochłonięte pracą. Wielkanoc spędzimy razem. Będziemy cieszyć się sobą i bliskimi!, mówi gwiazda.

A jak Dominika Gwit zareagowała na słowa Beaty Tyszkiewicz o jej wadze? Czy przejęła się tym? Odpowiedź znajdziecie w najnowszym numerze "Flesza"!

ZOBACZ: Dominika Gwit pogodziła się z Beatą Tyszkiewicz? Chyba nie do końca... "Może ja nic nie będę mówić!"

Zobacz także

Dominika Gwit wygra Taniec z gwiazdami?

EastNews

Aktorka jest jedną z faworytek show

Instagram

Reklama

Gwit może liczyć na wsparcie swojego ukochanego