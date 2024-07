To są bardzo wesołe święta dla Dominiki Gwit. Ostatnie w takim składzie. Zaraz dołączy do niej pierworodny syn. Aktorka promienieje i z chęcią pokazuje ciążowy brzuszek. Jej świąteczne zdjęcie urzekło licznych fanów. Ci dopytują, kiedy rozwiązanie. Gwiazda nie zdradza żadnych szczegółów. Jej mina jednak wiele mówi!

Dominika Gwit z ciążowym brzuszkiem

Poród Dominiki Gwit zbliża się wielkimi krokami. Aktorka co prawda nie zdradziła, na kiedy ma wyznaczony termin, jednak ostatnio wyznała, że jej pociecha powinna przyjść na świat tuż po nowym roku. Oznacza to, że gwiazda musi być w ciągłej gotowości, aby ruszyć do szpitala. Właśnie dlatego Dominika Gwit kupiła już drugi wózek dla synka oraz przygotowała całą wyprawkę. Ostatnio wspomniała także, że tegoroczne święta będą wyjątkowe, bo ostatnie bez malca. Wszystko jednak wskazuje na to, że przyszła mama już nie może się doczekać nowej, życiowej roli. Gwiazda z chęcią pozuje z ciążowym brzuszkiem. Nie inaczej było tym razem - wspólnie "w pakiecie" z synkiem złożyła serdeczne życzenia swoim fanom:

- Boże Narodzenie, radość, piękne oczekiwanie ????????????❤️ Odpoczywacie? Kolędujecie? Całusy ogromne dla Was ????❤️???????????? - napisała na Instagramie.

Dominika Gwit na zdjęciu pozuje i iście świątecznym nastroju - na tle lśniącej choinki i licznych ozdób. Aktorka nie zapomniała także o odpowiedniej stylizacji - czapce Mikołaja i czerwonej sukience, która podkreśla jej stan błogosławiony. To właśnie duży brzuszek zwraca największą uwagę licznych fanów, którzy nie szczędzili miłych komentarzy:

- Kochanie pięknie wyglądasz, kiedy termin? - Zaraz chyba rozwiązanie? - Szczęśliwego rozwiązania ❤ - Kiedy będziemy rodzić? Nie możemy się doczekać!

Wszystko wskazuje także na to, że po kryzysie u ciężarnej Dominiki Gwit nie ma już nawet śladu! Ostatnio aktorka narzekała na to, że coraz ciężej jej z samodzielnym wykonywaniem podstawowych, życiowych czynności. Wspominała także, że przygotowania do świąt również nie należą do najłatwiejszych. Teraz jednak fani nie mają wątpliwości, że aktorka promienieje:

- Pięknie ❤❤ Promieniejesz Dominiko- ale nie ma się co dziwić. Masz w Sobie 2 serduszka.

Potwierdzamy i również nie możemy się doczekać rozwiązania!

