Dominika Gwit postanowiła podzielić się ze swoimi fanami świątecznymi przemyśleniami. Pokazała także, jak przebiegają jej przygotowania do tego wyjątkowego, bożonarodzeniowego okresu. Zdjęcie wywołało poruszenie w sieci, ponieważ uwielbiana aktorka pochwaliła się nie tylko piękną choinką, ale też ciążowym brzuszkiem. Internauci nie mają najmniejszych wątpliwości - rozwiązanie nadchodzi wielkimi krokami: "To już niedługo, bo brzuszek już nisko" - piszą.

Ciężarna Dominka Gwit o nadchodzących świętach: "To będzie dla nas szczególne Boże Narodzenie"

Dominika Gwit w ostatnim czasie skupia się na przygotowaniach do nowej, życiowej roli. Aktorka nie ukrywa, że odlicza już dni do porodu. Ostatnio Dominika Gwit zdradziła, że spakowała już torbę do szpitala. Jej Instagram z kolei opanowały wszystkie rzeczy związane z wyprawką dla maluszka. Gwiazda nie zapomniała jednak także o świątecznych przygotowaniach. Na jej Instagramie właśnie pojawiło się zdjęcie na tle choinki. Ciężarna gwiazda opowiedziała o swoich przygotowaniach do Bożego Narodzenia i nie ukrywa, że będą to dla niej podwójnie wyjątkowe:

- Piękny to był dzień. Pełen Miłości i oczekiwania???? Stroiliśmy choinkę???? Pakowaliśmy prezenty???? Zapłonęła dziś ostatnia świeca adwentowego wieńca???? Za kilka dni narodzi się Mesjasz Pan❤️ To będzie dla nas szczególne Boże Narodzenie⭐️Ostatnie takie. Za rok wszystko to już zrobimy we troje???? Pięknego wieczoru Kochani! Spokojnego oczekiwania!???? - napisała.

Post Dominika Gwit rozczulił internautów, a pod zdjęciem posypały się komentarze, w których fani aktorki zostawili jej mnóstwo ciepłych słów:

- Kolejne święta to dopiero będą cudowne :) pięknie Pani wygląda ???? - Mnóstwo zdrowia i spokoju???? - Fajnie to ujęłaś. Serdeczności! ❤️ - Pięknie wyglądasz

Fani nie mają także wątpliwości, że poród gwiazdy zbliża się wielkim krokami. Ich zdaniem zdradza to jeden szczegół:

- To już niedługo, bo brzuszek już nisko, szczęśliwego rozwiązania, dużo zdrowia i radości na te święta ????⛄❄️ - Ale ma Pani już nisko brzuszek. Życzę wszystkiego dobrego w te święta ????

Aktorka nie zdradziła, na kiedy ma przewidziany dokładny termin porodu, ale wszystko wskazuje na to, że narodziny synka gwiazdy to już naprawdę bardzo bliska przyszłość. Czy zatem aktorka przywita Nowy Rok już ze swoim maluszkiem? Czas pokaże! My życzymy Dominice Gwit dużo zdrowia i szczęśliwego rozwiązania!