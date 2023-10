Dominika Gwit intensywnie przygotowuje się do najważniejszej roli w swoim życiu. Już niedługo na świecie pojawi się wyczekiwana pociecha gwiazdy! Przyszła mama nie oszczędza na wyprawce i kupuje dla swojego synka najlepsze produkty. Okazuje się, że na chłopca czeka nie jeden, a dwa wózki. Aktorka nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwa i już nie może się doczekać pierwszych spacerów z maleństwem.

Od kilku miesięcy Dominika Gwit intensywnie przygotowuje się na przyjście swojej pierwszej pociechy na świat. Gwiazda w swoich mediach społecznościowych przyznała, że razem z mężem starali się o dziecko od kilku lat, dlatego jest teraz najszczęśliwsza na świecie i od razu zabrała się za kompletowanie wyprawki. Dominika Gwit urządziła już pokój dla syna, spakowała już nawet torbę do szpitala, a także wybrała placówkę medyczną, w której na świat przyjdzie jej synek.

Jakiś czas temu Dominika Gwit pochwaliła się wózkiem, który wybrali wraz z mężem. Teraz jednak zdradziła, że jej dziecko będzie miało aż dwie limuzyny - jedną miejską, a drugą do zadań specjalnych w trudnym terenie.

Dziś przedstawiam Wam Gwiazdę w Mieście ???? Będziemy się nim z Dzidziorkiem wozić po Warszawce ???? ???? Ma amortyzację z przodu , fizjoterapeutyczny materacyk i leciutki stelaż, który można podnieść jedną ręką! Zresztą wszystkie części tego wózka są lekkie, co było dla mnie szalenie ważne przy wyborze wózka do miasta. Temat wózków bardzo Was interesuje i zadajecie mi wiele pytań o to jaki wózek wybrałam. - napisała w swoich mediach społecznościowych.