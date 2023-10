Dominika Gwit lada dzień zostanie mamą. Jakiś czas temu ogłosiła przerwę w pracy, jednak teraz z pewnością nie może narzekać na nudę. Jej codzienność zajmują przygotowania do nowej, życiowej roli. Poza wyprawką dla synka, aktorka nie zapomniała jednak o sobie. Tym razem postawiła na małą metamorfozę. Co zmieniła?

Metamorfoza Dominiki Gwit przed porodem

Odkąd gwiazda podzieliła się szczęśliwą nowiną, że już niebawem zostanie mamą, całe jej życie kręci się wokół narodzin syna. Odliczając dni do porodu Dominika Gwit urządziła baby shower. Z chęcią także dzieli się przygotowaniami do nowej roli na swoich mediach społecznościowych. Ostatnio zdradziła, że wyprawka do szpitala jest już gotowa, a w domu czeka wózek, jaki Dominika Gwit wybrała dla synka. Okazuje się jednak, że w tym całym zamieszaniu przyszła mama nie zapomniała także o sobie. Tuż przed porodem postanowiła zadbać o idealną fryzurę i udała się do ulubionego fryzjera!

- Dziś odświeżanie - poinformowała swoich fanów.

Dominika Gwit za pośrednictwem mediów społecznościowych podzieliła się efektami wizyty w salonie fryzjerskim. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie aktorki w nowej fryzurze! Na jakie zmiany postawiła gwiazda? Okazuje się, że nieco rozjaśniła oraz wyrównała kolor. Teraz na jej głowie zagościł ciepły odcień naturalnego brązu.

Efekt na głowie spodobał się przede wszystkim samej zainteresowanej.

- Jest czad! Dziękuje! - napisała.

Podoba się Wam nowy look przyszłej mamy, Dominiki Gwit?

