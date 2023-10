Dominika Gwit lada moment powita na świecie swoje pierwsze dziecko. Wszystko wskazuje na to, że malec przyjdzie na świat już na początku stycznia. Aktorka jednak w ostatnim czasie szczerze przyznaje, że końcówka ciąży nie jest dla niej łaskawa. Z tego też względu Sylwester planuje spędzić w wygodnym stroju w domowym zaciszu. Gwiazda jednak zastanawia się, czy w ogóle uda jej się dotrwać do północy. Dlaczego?

Dominika Gwit poinformowała o swojej ciąży w połowie sierpnia br. Niedługo potem dowiedzieliśmy się, że gwiazda powita na świecie synka. Aktorka jednak od razu zaznaczyła, że nie zamierza pokazywać swojej pociechy w sieci, ani też nie zdradzi jego imienia. Gwieździe bardzo zależy na tym, aby chronić prywatności malucha.

Dominika Gwit chętnie jednak informuje swoich fanów, jak przebiega jej błogosławiony stan. Większość miesięcy ciąży upłynęła aktorce dość dobrze, ale sama końcówka daje się jednak gwieździe we znaki. Dominika Gwit ostatnio wyznała, że czasami nawet najmniejsze czynności sprawiają jej trud, a teraz w swoim najnowszym wpisie dotyczącym sylwestrowych planów dodała, że często jest senna.

- Czy jaki Sylwester taki cały rok ????? Bo u mnie zapowiada się w dresie z herbatą i nawet nie wiem czy doczekam do północy, bo sen mnie dopada non stop! ????‍♀️ Końcóweczka. No cóż, nie jest łaskawa.???? Oby do stycznia ! ???? A u Was jakie plany na jutrzejszą noc ? ???????? - napisała Dominika Gwit.