Robert Lewandowski jest najlepiej zarabiającym polskim piłkarzem. Na co dzień gra w Borussi Dortmund, a jak wiadomo zarobki w świecie niemieckiego sportu są o wiele wyższe niż u nas. Dzięki temu piłkarz mógł sobie pozwolić na zakup nowego domu, ba, willi. Wraz z żoną Anną zamieszkali niedawno w Gartenstadt - w prestiżowej dzielnicy Dortmundu. Zobacz: "Moja rodzina nie była zamożna"

Lewandowski za willę zapłacił, jak podaje "Show", ok. 4 milionów złotych. Robert może pochwalić się 400 metrami kwadratowymi urządzonymi w nowoczesnym stylu. Dom piłkarza posiada dwa piętra. Na samej górze znajduje się specjalnie przygotowana siłownia. Pomieszczenie to szczególnie upodobała sobie również Anna Lewandowska, która korzysta z sali do ćwiczeń gdy tylko ma ochotę pozytywnie się zmęczyć.

"Show" informuje również, że całkowite koszty przeprowadzki do nowego domu Lewandowskiemu sfinansował jego klub sportowy, który dba o niego jak tylko się da. Dodajmy, że piłkarz na co dzień porusza się luksusowym mercedesem klasy S za 400 tysięcy złotych, a jego żona sprawiła sobie porsche.

Jesteśmy ciekawi czy Robert i Anna w tak wielkim domu nie czują się samotnie, gdy jedno z nich jest na wyjeździe. Zobacz: "Nie jestem z Robertem dla pieniędzy"

