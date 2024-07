Robert Lewandowski od kilku tygodni jest na absolutnym topie. Miłośnicy sportu śledzą jego poczynania na największych murawach świata, a prasa kolorowa bacznie obserwuje przygotowania do ślubu piłkarza z jego narzeczoną Anną Stachurską. W tym miesiącu ukaże się również biografia sportowca pt. "Pogromca Realu. Moja prawdziwa historia", w której znajdziemy wiele wcześniej nie publikowanych faktów z życia napastnika polskiej reprezentacji w piłce nożnej.

W najnowszym numerze "Gali" znalazły się fragmenty wywiadu rzeki z Lewandowskim. Robert w książce wspomina m.in. czasy swojego dzieciństwa. Piłkarz opowiada o tym, jak nauczył się szacunku do pieniędzy, gdy musiał oszczędzać każdy grosz, aby rozwijać swoją pasję.

- Jak byłem młody, to zawsze zbierałem pieniądze. I to właściwie tylko po to, by kupić sobie korki. Nawet kiedy babcia czy rodzice dawali mi pieniądze mówiąc: "Kup sobie coś", to ja te pieniądze oszczędzałem po to, by później kupić korki - wspomina Robert.