Nie da się ukryć, że Waldemar, którego poznaliśmy dzięki miłosnemu formatowi TVP "Rolnik szuka żony", wzbudza w widzach największe zainteresowanie. Tym razem więc postanowili dopytać o jego posiadłość. Uczestnik szczerze odpowiedział.

W ostatnim czasie uczestnicy 10. sezonu formatu "Rolnik szuka żony" nieustannie zapewniają widzom ogrom emocji. W tym gronie znalazł się m.in. Waldemar, wraz ze swoimi kandydatkami. Widzowie uwielbiają śledzić jego losy - szczególnie teraz, gdy finał 10. edycji zbliża się wielkimi krokami. Ostatnio internauci doszli więc do wniosku, że to Dorota jest w związku z Waldemarem z "Rolnik szuka żony". Teraz postanowili dopytać o coś innego.

Waldemar z programu "Rolnik szuka żony" zorganizował na swoim Instagramowym profilu sesje pytań i odpowiedzi. W czasie rozmów z fanami uchylił rąbka tajemnicy i m.in. pokazał zdjęcia z młodości oraz zdradził, czy zamierza wziąć udział w tanecznym show "Taniec z Gwiazdami". Internauci postanowili jednak dopytać także o jego dom.

Czy to prawda, że masz dom warty 4 miliony złotych?

Uczestnik szczerze odpowiedział:

Dobre pytanie, natknąłem się już na nie w sieci. Rzekomego rzeczoznawcę, który na tyle go wycenił zapraszam zaktualizować dane, bo mój dom i rodziców jest po remoncie. Z tego co pamiętam wyceniono go w kwietniu

