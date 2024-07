Patrząc na zamieszczane przez Dodę zdjęcia na Facebooku mogłoby się wydawać, że prywatnie gwiazda uwielbia szaleć na imprezach. Nic bardziej mylnego! Okazuje się, że Doda najbardziej lubi spędzać czas we własnym mieszkaniu, z dobrą książką lub filmem. Opowiedziała o tym w rozmowie z Marią Szabłowską w radiowej Jedynce.

- Najbardziej odpoczywam i najwięcej energii zbieram wtedy, gdy nie ma wokół mnie ludzi. Cenię sobie to, że mieszkam sama w swoim mieszkaniu, że mimo, że mogę darzyć kogoś uczuciem to jednak nie dzieli on ze mną tych metrów kwadratowych .

Doda przyznaje również, że nawet spotykając się z koleżankami woli zostać w domu niż wychodzić na głośne imprezy.

- One wiedzą, że wspólne spędzanie wieczorów to nie jest pidżama party, piłowanie paznokci i gderanie jak ptaki na grzędzie. Bardziej jakiś film,książka. A już samemu to najchętniej i Animal Planet i Discovery, to jest moja najlepsza rozrywka.