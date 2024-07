Od kilku tygodni Doda zapowiadała, że na otwarcie gali Eska Music Awards 2014 zrobi efektowne show i słowa dotrzymała - o wczorajszym występie gwiazdy mówią wszyscy. Wokalistka zaśpiewała znane przeboje zagranicznych wykonawców, a na scenie działo się naprawdę wiele. Przypomnijmy: Mamy całe show Dody z EMA 2014. Zaśpiewała przeboje wielkich gwiazd

W trakcie swojego występu Doda przemyciła kilka niespodzianek. Jedną z nich była obecność uczestników reality-show "Warsaw Shore". Panowie z Pawłem na czele pojawili się w seksownych strojach na scenie podczas wykonywania numeru "Blurred Lines", który Doda zinterpretowała z żeńskiej perspektywy. W rozmowie z AfterParty.pl gwiazda zdradziła, że chłopcy z "Warsaw Shore" mają duże poczucie humoru oraz świetne ciała i jest zadowolona z ich występu.



Oni po prostu idealnie się wpasowali w klimat tego numeru. Są wyluzowani, mają dystans, są dobrze zbudowani i z poczuciem humoru. Pomogli mi w dużym stopniu podejść do tej piosenki w taki sposób pastiszowy (...) Nie będę ukrywać, bo nie mam takiej złośliwej natury i zawistnej, więc powiem naprawdę szczerze, że obojętnie co by się o nich mówiło, dali świetnie radę i podeszli do tego bardzo profesjonalnie i jestem z nich zadowolona - wyznała w rozmowie z AfterParty.pl Doda.