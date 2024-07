Doda z kolczykiem w nosie? W takiej wersji jeszcze jej nie widzieliśmy! Diwa, która przebywa obecnie na jednej z najbardziej prestiżowych imprez modowych na świecie - Fashion Week w Paryżu, zaskoczyła odważnym elementem stylizacji.

Doda starannie przygotowała się do tego ważnego wyjazdu. Specjalnie kupiła sukienkę z kolekcji domu mody Emilio Pucci, którą pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie. Lecz to nie sukienka wzbudziła największe zainteresowanie fanów artystki, lecz jej kolczyk w nosie! Biżuteryjny drobiazg Doda dobrała do stylizacji w rockowym klimacie. Jak jej kolczyk spodobał się fanom? Opinie wśród nich są podzielone. Nie brakuje wśród nich głosów krytyki:

Bez kolczyka subtelniej. Kolczyk nie pasuje... Ten krowi kolczyk nie pasuje!!! Wręcz wygląda fatalnie!!! Ktoś źle ci doradził! Reszta jak zawsze odlotowo !

Jednak nie wszyscy tak sądzą. Niektórzy wielbiciele gwiazdy są zachwyceni:

Wyglądasz Mega! Fajny kolczyk! Jak zawsze bosko!

A wy po której stronie barykady stoicie? Doda z kolczykiem w nosie - hot or not?

Doda z kolczykiem w nosie na Tygodniu Mody w Paryżu.

Gwiazda zaskoczyła fanów nietypową biżuterią.

Jak wam się podoba jej look?

Doda na lotnisku w Warszawie przed wylotem do Paryża.