Wczoraj wieczorem w klubie Bank odbył się wielki koncert z okazji wydania płyty Tomka Luberta "Z Miłości do Muzyki". Na scenie zaprezentowali się niemal wszyscy artyści, których utworów znajdą się na wspomnianym albumie, ale zdecydowanie najwięcej emocji wzbudziło pojawienie się i występ Dody. Przypomnijmy: Doda zachwyciła figurą na koncercie. Wystąpiła w odważnym body

Artystka wraz z Lubertem zaprezentowała fanom nowy utwór Virgin zatytułowany "Hej" i dała na scenie prawdziwy popis wokalnych możliwości. Okazuje się jednak, że nie było to wcale takie łatwe. W rozmowie z AfterParty.pl Doda przyznała, że po koncertowym weekendzie jej gardło nie było w najlepszym stanie. Dodała również, iż utwór napisany z Lubertem powstał bardzo spontanicznie i póki co nie planują reaktywacji zespołu.



Skończyłam dosyć ciężki weekend koncertowy, co zresztą słychać i już wszystkim powiedziałam, że nie mam wokalu, ja tego nie zaśpiewam, nie nastawiajcie się, to jest gorsze ode mnie. A weszłam na tę scenę i pocisnęliśmy, to jest niesamowite. Ta piosenka została stworzona po prostu tak. I to słychać, czuć, że to jest spontaniczny, zajebiście emocjonalny numer. Tak samo musi być z reaktywacją Virgin. To nie może być zrobione na potrzeby wszystkich, którzy robią pressing i naciskanie - tłumaczy w rozmowie z nami.