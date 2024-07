1 z 12

We wtorkowy wieczór w warszawskim klubie BANK odbył się wyjątkowy przedpremierowy koncert promujący płytę Tomka Luberta "Z Miłości Do Muzyki", na którym będziemy mogli usłyszeć jedne z największych gwiazd polskiej muzyki. Oczywiście niekwestionowaną gwiazdą wieczoru była Doda, która na scenie zaprezentowała nowy utwór Virgin "Hej".

Artystka postarała się o to, aby wszystkie oczy ponownie były zwrócone tylko na nią. Na imprezie pojawiła się w kusym body wysadzanym kamieniami, które idealnie podkreślało jej sylwetkę. Wokalistka ostatnio spędza sporo czasu na siłowni i to widać. Jej ciało prezentowało się nienagannie, a ona chętnie je eksponowała. Wrażenie robiła też bujna fryzura na Brigitte Bardot. Wszystko to złożyło się na look prawdziwej seksbomby.

Zobaczcie Dodę na wczorajszym koncercie: