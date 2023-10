W ostatnim czasie Doda ma naprawdę sporo pracy. Przede wszystkim gwiazda skupia się na realizacji swojego nowego programu, który zobaczymy już wkrótce na antenie Polsatu. Wszystko jednak wskazuje na to, że piosenkarka postanowiła zrobić sobie chwilową przerwę od natłoku obowiązków i wybrała się na odpoczynek z przyjaciółką. Wokalistka pokazała ujęcia z malowniczego miejsca, ale na jednym z jej InstaStories możemy zobaczyć ją... całą we łzach. Co się stało?

Doda cała we łzach. Wszystko przez pewną sytuację

To naprawdę bardzo pracowite wakacje dla Dody. Udział w koncertach i festiwalach największych polskich stacji telewizyjnych, a także praca przy "Doda. Dream show", pochłaniają wokalistce wiele czasu - a to oczywiście niejedyne jej zawodowe zajęcia. Mimo to piosenkarka nie zapomina o swoich wiernych fanach i na bieżąco relacjonuje im swoje życie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Teraz gwiazda pokazała swoim obserwatorom ujęcia z malowniczego miejsca, jednak na jednym nagraniu możemy zobaczyć ją całą we łzach. Jak się okazało, Dodę wzruszyły zaręczyny pewnej pary.

- Dyskretnie podglądamy zaręczyny i mój kochany się rozkleił - opisała nagranie koleżanka Dody, które gwiazda udostępniła na swoim InstaStories.

Na nagraniu możemy usłyszeć też rozmowę Dody i jej koleżanki. Panie zaczęły rozprawiać, czy kobieta przyjmie zaręczyny mężczyzny.

- Będzie, czy nie będzie? No co? - zapytała koleżanka wokalistki. - Może będzie - odparła Doda. - Będą żyli długo i szczęśliwie? - zapytała ponownie przyjaciółka gwiazdy, a wówczas Doda smutno pokiwała głową na "nie".

Po raz kolejny możemy przekonać się, że Doda to naprawdę wspaniała, wrażliwa osoba.

To jednak niejedyny zaskakujący fragment nowych relacji na InstaStories gwiazdy. Piosenkarka bowiem wyznała również, że w ostatnich dwóch tygodniach schudła aż 5 kilogramów. To naprawdę dużo, jak na tak krótki okres. Doda jednak nie zdradziła, co spowodowało, że tak szybko straciła kilogramy.

