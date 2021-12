Eurowizja 2022: Doda będzie reprezentować Polskę z nowym singlem? Jest odpowiedź gwiazdy! 

Kto z Polski pojedzie na Eurowizję 2022? Czy będzie to Doda, która wydała nowy singiel "Fake Love"? Zobaczcie, co zdradziła podczas radiowej premiery

Końcówka roku jest dla Dody bardzo intensywna. Gwiazda tuż po świętach wydała nowy singiel "Fake Love", wkrótce odbędzie się premiera teledysku oraz pierwszy telewizyjny występ z piosenką - na Sylwestrowej Mocy Przebojów 2021/2022 w Polsacie. Za każdym razem kiedy Doda wypuszcza nowy utwór, część fanów zastanawia się, czy artystka ma zamiar pojechać na Eurowizję. Jest stanowcza odpowiedź gwiazdy!

Doda i jej nowy singiel "Fake Love" to propozycja na Eurowizję 2022?

Nowa piosenka Dody "Fake Love" to taneczny, bardzo klubowy utwór śpiewany w dwóch językach - polskim i angielskim. Co więcej - utwór trwa mniej niż 3 minuty, a jak wiadomo, to podstawowy wymóg każdej eurowizyjnej piosenki. Podczas radiowej premiery "Fake Love" w RMF FM Doda została zapytana, czy zgłosiła się do konkursu, ta jednak stanowczo odpowiedziała:

Nie!

Przy okazji dodała, że jej występ na Sylwestrze z Polsatem "będzie namiastką tego, co Eurowizja straci".

Fani Dody, ale również ogromna część fanów Eurowizji, chcieliby zobaczyć właśnie ją w roli reprezentantki naszego kraju. Artystka już wielokrotnie była pytana o ewentualny występ podczas konkursu, niedawno zaś mówiła o warunkach, jakie musiałaby być zapewnione, by reprezentowała Polskę - chodzi m.in. o reżysera występu, odpowiedni budżet i dużą swobodę artystyczną:

Jestem w stanie pójść na wiele, wiele kompromisów, ale w tym przypadku, jeżeli mam się za to zabrać i, jak podkreślam, robić to dla innych, chciałabym, by te warunki były spełnione - mówiła gwiazda.

Żałujecie? Posłuchajcie "Fake Love":

Kto z Polski na Eurowizję 2022?

Eurowizja 2022 odbędzie się w dniach 10-14 maja 2022 w Turynie we Włoszech (dzięki zwycięstwu włoskiej grupy Maneskin). Według regulaminu ogłoszonego przez TVP stacja swoją decyzję musi ogłosić do 2 stycznia 2022 roku. Wiele wskazuje na to, że polskiego reprezentanta poznamy podczas "Sylwestra Marzeń z Dwójką", czyli już 31 grudnia. Podczas koncertu w Zakopanem wystąpi kilku artystów, którzy wysłali swoje piosenki do komisji TVP. Wśród nich jest Kuba Szmajkowski (z klubową propozycją "Lovesick") oraz Daria Marxs, która zaliczyła w tym roku jeden z najgłośniejszych debiutów!

Daria polską reprezentantką na Eurowizji 2022? Kim jest?

O tym, że to właśnie Daria Marxs mogłaby nas reprezentować na Eurowizji 2022, mówi się już od kilku tygodni, kiedy taką informację, powołując się na swoje źródła, podał portal kobieta.pl. Co więcej, Daria również pojawi się na „Sylwestrze Marzeń z Dwójką”, a jej singiel „Paranoia” (jak podaje eurowizja.org, najprawdopodniej właśnie ten utwór został wysłany do komisji TVP), jest ogromnym hitem. Kim jest ta wokalistka?

Tak naprawdę nazywa się Daria Marcinkowska, w październiku skończyła 26 lat, pochodzi z Mikołowa. Widzowie mieli okazję poznać ją w 10. edycji „The Voice of Poland”, trafiła do drużyny Margaret. Odpadła na etapie bitew, porażka w show nie przekreśliła jednak jej kariery. Single Darii „Love Blind” oraz „Paranoia” są radiowymi hitami. TVP od jakiegoś czasu mocno promuje Darię, była m.in. gwiazdą finału pierwszej polskiej edycji „You Can Dance - Nowa Generacja”. Czyżby to właśnie ona miałaby nas reprezentować na Eurowizji 2022?

