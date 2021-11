Doda świętuje rozwód z Emilem Stępniem. Na swoją rozwodową imprezę wjechała na... limuzynie!

Doda w poniedziałek pojawiła się na gali Telekamer 2020. Gwiazda cierpliwie udzialała wywiadów i pozowała dla fotoreporterów. W rozmowie z "Pomponikiem" wokalistka zdradziła, że nie ma zamiaru gratulować Radosławowi Majdanowi ciąży jego partnerki. Powodem tej decyzji jest bardzo nieprzyjemny incydent. Zobacz także: Doda nadal walczy z ogromnym bólem: "Moja decyzja była błędem! Ja już odwrotu nie mam, ale wy zastanówcie się 100 razy!" Doda nie pogratuluje Majdanowi Doda na Telekamerach - jak zwykle - wyglądala olśniewająco! Piękna gwiazda na ceremonię wręczenia nagród zdecydowała się na odważną kreacją z dużym rozcięciem. Na scenie wręczyła nagrodę zwycięzcy jednej z kategorii i wystosowała ważny apel do organizatorów Telekamer . Bardzo się cieszę, że Telekamery wróciły na szklany ekran, tym bardziej żywię ogromną nadzieję, że kategoria "Muzyka" wróci do Telekamer i mówię to w imieniu fanów różnych artystów, ale również w imieniu swoim - powiedziała Doda. Na ceremonii wokalistce towarzyszył także jej ukochany, Emil Stępień. Doda udzieliła kilku wywiadów. W rozmowie z "Pomponikiem" przyznała, że nie ma zamiaru pogratulować Radosławowi Majdanowi i Małgorzacie Rozenek ciąży! Powód? "W życiu nie pogratuluję Radkowi dziecka! Nie odzywam się do niego, od czasu kiedy nie odpowiedział mi na dzień dobry. Skoro ja jestem dla niego ścianą, to on dla mnie też jest ścianą - wyjaśniła w rozmowie z "Pomponikiem" Doda. Wygląda więc na to, że relacje byłych małżonków w dalszym ciągu nie są najlepsze. Myślicie, że to się kiedyś zmieni? Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan już za kilka miesięcy zostaną rodzicami! Jednak...