Przed nami jedno z największych muzycznych widowisk podsumowujących mijający rok. Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów z Polsatem wystąpi cała plejada gwiazd. Po długiej przerwie od tradycyjnych koncertów zagra również Doda, która i w tym roku zadbała o rozmach. Wokalistka po raz pierwszy na żywo zaprezentuje nowy singiel "Fake Love", który miał swoją premierę 27 grudnia. Na scenie pojawi się specjalna scenografia, którą fani zapamiętają na długo. To będzie jej najlepszy występ w karierze?

Sylwester z Polsatem 2021/2022: Doda szykuje widowisko

Doda na początku 2020 roku zawiesiła karierę muzyczną, by móc rozwijać się w branży filmowej. Po sukcesie "Dziewczyn z Dubaju", które otworzyły stawkę najlepszych otwarć kinowych w 2021 roku, postanowiła wrócić do muzyki. Przy okazji promocji filmu powstało "Don't wanna hide" oraz "Girls to buy", na którego premierę fani wciąż czekają. Doda miała jednak dla nich inną niespodziankę. Właśnie na platformach streamingowych pojawił się nowy utwór pt. "Fake Love" (pełen tekst piosenki znajdziecie na dole artykułu).

Doda "Fake Love" wykona po raz pierwszy na żywo podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów na antenie Polsatu. Wokalistka zdradziła nam pierwsze szczegóły swojego telewizyjnego występu. Doda jako jedyna gwiazda przygotowała specjalną scenografię do występu. Jak dowiedziało się Party.pl, będzie wychodzić z kryształu lodu.

Buduje się wielka scenografia, cały teatr nad tym pracuje - zdradza nam Doda

Start występu będzie metaforą zamrożenia serca artystki w bryle lodu. Czy komuś uda się je roztopić?

Nowa piosenka Dody" Fake Love" zachwyciła fanów. Wokalistka zaprezentowała taneczno-klubowe brzmienie, które już po pierwszym przesłuchaniu zostanie ze słuchaczami na dłużej:

- Od rana tłukę ten utwór na full w głośnikach 😍

- Mam zapętlone odkąd wstałam, wkręca się jak korkociąg 😂😂😂❤️❤️🙌🙌🙌🔥🔥🔥

- Tekst jest moooocny 🔥👏👏 ❤️

- To jest coś pięknego, to będzie hit roku 2022❤️🙌👏👏👏👏

- To przykre, że artyści musza przez tyle przejść, żeby tworzyć takie cuda! 🔥👏❤️

Doda w utworze "Fake Love" dzieli się z publicznością swoimi ostatnimi doświadczeniami. Od dawna tak szczerze nie wyśpiewała tego, co czuła przez ostatnie kilka miesięcy. W piosence odważnie opowiada o uzależnieniu od drugiego człowieka i emocji, które wtedy towarzyszą. Utwory nie od dziś są formą jej muzycznego pamiętnika, w którym rozlicza się z przeszłością.

Doda "Fake Love" - cały tekst piosenki

Oh what oh world you live in oh

what a world no

I know you cannot get away from it

no no

Don't tell me lies no

Don't tell me lies no no

I'll always give my heart

You said „you’re my music of life”

But you cant talk without the lies

that you're giving my heart

Oh its electric in your veins, yeah

You know what to say

I'm addicted to your love

I'll always give my heart to you (X4)

Fake love for ever in my world full of hurt

No Fake love it's the only thing

I've known ,What The Fuck God

We'll never come back down,

we’ll never fall no no

I'll always give my heart to you (X4).

Nakarm mnie sobą, jestem Głodna miłości

przytulę kamień kiedy ma twoje oczy

Widzę w nich tylko mrok.

I nie chce uciec stąd

nie puszcze go już z rąk