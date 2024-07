Już w niedzielę, 23 sierpnia, na antenie TLC zobaczymy nowy program „Salon sukien ślubnych"! Poprowadzi go Stefano Terrazzino, a gwiazdą pierwszego odcinka będzie Doda, która w życiu prywatnym również szykuje się do ślubu. Zobacz: Doda na planie programu „Salon Sukien Ślubnych”. Mamy zwiastun show ZDJĘCIA+WIDEO

Dorocie w wyborze sukni ślubnej pomagała mama, Wanda Rabczewska oraz przyjaciele, Dżaga oraz Ewa Nowak:

Towarzyszyli mi bardzo ważni ludzie w moim życiu. Przede wszystkim moja ukochana mama - rodzicielka, fantastyczna przyjaciółka oraz osoba, która wspiera mnie we wszystkim co robię. Ewa - moja powierniczka, fantastyczna asystentka, profesjonalistka w każdym calu. Zawsze służy mi dobrą radą. Jest to osoba, która nie tylko ze mną pracuje, ale także spędza ze mną bardzo dużo czasu. Był także Dżaga – mój przyjaciel, który pochodzi z tego samego miasta co ja. Znamy się od wielu lat. Jest jedną z najlepszych Dark Queen w Polsce i czasem sam lubi zakładać sukienki. Myślę, że to było dobre połączenie. Idealny „pakiet doradzający”. Skondensowany i skupiony w trzech osobach - mówi.